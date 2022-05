Koning Willem-Alexander reikt Appeltjes van Oranje uit

Koning Willem-Alexander heeft donderdag op Paleis Noordeinde de Appeltjes van Oranje uitgereikt. De drie prijzen van het Oranje Fonds voor bijzondere initiatieven gingen naar de organisaties JongPit, Young Leaders Community en Triple ThreaT. De winnaars krijgen 25.000 euro en een bronzen Appeltje, ontworpen door prinses Beatrix.

Normaliter reikt koningin Máxima de prijzen uit, maar omdat het een jubileumeditie is, nam de koning die taak op zich. Het was de 20e keer dat de prijzen zijn uitgereikt. Koningin Máxima was, net als prinses Beatrix, wel aanwezig bij de uitreiking die aan elkaar werd gepraat door Jörgen Raymann.

De winnaar van de grote Appel, de belangrijkste van de drie, kondigde de koning zelf aan. Die prijs ging naar Triple ThreaT, een organisatie voor jongeren uit de Haarlemse wijk Schalkwijk. De koning las uit het juryrapport voor dat de organisatie “jongeren in lastige omstandigheden uitdaagt, om zo een rolmodel te worden voor anderen”. Hij noemde Triple ThreaT dan ook “een organisatie die jongeren de drempel over helpt”. Dat had de koning zelf ook gezien toen hij de organisatie een paar jaar geleden bezocht, zo zei hij.

De organisatie JongPit, voor jongeren met een chronische beperking of aandoening, werd door de jury geprezen om “de manier waarop jongeren zelf het initiatief en de aanpak vormgeven en dragen”. De organisatie “geeft jongeren het gevoel dat ze er mogen zijn”. Young Leaders Community, een groep jongeren die zich inzet voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap, kreeg te horen dat ze “gebruikmaken van de krachten van de gemeenschap”. De organisatie biedt opleiding en coaching om jongeren naar een betere toekomst te helpen.