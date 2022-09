Koning Willem-Alexander sluit Willem Frederik Hermans-jaar af

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag officieel het Willem Frederik Hermans-jaar afgesloten. Dat deed de koning door in de Nieuwe Kerk in Amsterdam het laatste deel van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans in ontvangst te nemen.

De koning kreeg het 24e en laatste deel uit handen van Ruprecht Hermans, de zoon van de schrijver. Hij overhandigde in 2005 al het eerste deel aan Willem-Alexander, die toen nog Prins van Oranje was.

Tijdens de ceremonie werd ook een lofrede gehouden door schrijvers Heleen Debruyne en Peter Buwalda. Ook de winnaars van de Willem Frederik Hermans-schrijfwedstrijd, waaraan middelbare scholieren uit het hele land konden meedoen, waren aanwezig. De drie jonge winnaars werden geïnterviewd door Jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU.

Het jubileumjaar werd vorig jaar geopend in dezelfde kerk met de onthulling van een schrijverssteen door de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. In het kader van het Willem Frederik Hermans-jaar zijn er allerlei activiteiten geweest door het hele land.