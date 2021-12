Koning zwijgt over omstreden verjaardagsfeest Amalia

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag bij aankomst bij het Kunstmuseum Den Haag geen commentaar willen geven op de commotie die is ontstaan over het verjaardagsfeest van zijn oudste dochter prinses Amalia afgelopen zaterdag. De koning concentreerde zich bij aankomst op zijn gastheer en ging meteen naar binnen.

Amalia en haar vader Willem-Alexander kwamen woensdag onder vuur te liggen vanwege het feest ter gelegenheid van haar 18e verjaardag dat afgelopen week plaatsvond. De officiële vieringen waren afgezegd, schreef demissionair premier Mark Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Maar in de tuin van Paleis Huis ten Bosch vond ondanks de corona-adviezen wel een feest plaats, waarvoor volgens Rutte 21 mensen waren uitgenodigd. De Telegraaf sprak echter, op basis van bronnen, over vele tientallen bezoekers.

De koning is in het Kunstmuseum voor de tentoonstelling die daar is gewijd aan de Britse beeldend kunstenaar en schrijver Grayson Perry. Die heeft dit jaar de Erasmusprijs gewonnen. Het museumbezoek kwam in de plaats van de oorspronkelijk in het Koninklijk Paleis in Amsterdam geplande prijsuitreiking.