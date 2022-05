Koningin Máxima bespreekt ‘financiële gezondheid’ werknemers

Koningin Máxima is volgende maand bij een conferentie over de ‘financiële gezondheid’ van werknemers in het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst op 23 juni, die plaatsvindt bij Deloitte in Rotterdam, wordt het belang van financieel gezonde werknemers besproken. Ook minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is aanwezig.

Bij de conferentie wordt een landelijk platform gelanceerd “waarin bestuurders van bedrijven zich committeren aan het meten en verbeteren van financiële gezondheid van hun medewerkers”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koningin houdt een toespraak, waarin ze vertelt op wat voor wijze organisaties het platform kunnen gebruiken om medewerkers met schulden te helpen.

Organisatoren SchuldenlabNL, Deloitte en VNO-NCW stellen dat de helft van de huishoudens met geregistreerde schulden een kostwinnaar heeft die bij een bedrijf werkt. De productiviteit van werknemers met schulden is vaak lager door bijvoorbeeld een slechtere mentale en fysieke gezondheid.

Máxima is aanwezig als erevoorzitter van de stichting SchuldenlabNL. Dat is een platform dat er sinds 2018 aan werkt om Nederland vrij te maken van zorgen over schulden. De organisatie ondersteunt het opschalen van succesvolle schuldhulpmethoden.