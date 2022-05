Koningin Máxima viert 51e verjaardag

Koningin Máxima viert dinsdag haar 51e verjaardag. In tegenstelling tot vorig jaar zou de koningin weer een feest met vrienden en familie kunnen geven, maar daarover wil de Rijksvoorlichtingsdienst niets zeggen. Verjaardagen van leden van de koninklijke familie worden doorgaans gezien als privé.

Vanwege de toen geldende coronamaatregelen ging een groot feest vorig jaar in ieder geval niet door. Wel gaf Máxima ter gelegenheid van haar 50e verjaardag een interview aan Matthijs van Nieuwkerk. In het interview, dat te zien was op NPO 1, sprak de koningin met Van Nieuwkerk over haar leven, haar werk en de liefde. Het gesprek werd gezien door 3 miljoen mensen.

Ook in de weken voorafgaand aan haar verjaardag werd de koningin vorig jaar in het zonnetje gezet. Er was een verjaardagsconcert in Koninklijk Theater Carré en ze reisde als erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas door het land langs verschillende projecten over muziekonderwijs.