Koningspaar en Beatrix naar herdenkingsdienst prins Philip

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn eind deze maand bij de herdenkingsdienst voor de vorig jaar overleden Britse prins Philip. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt. De dienst vindt op 29 maart plaats in Westminster Abbey in Londen.

De man van koningin Elizabeth overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd. Vanwege de coronacrisis waren destijds geen buitenlandse gasten welkom bij de uitvaart.

Eerder deze week werd al bekend dat de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia ook naar Londen afreizen. Het is niet duidelijk of er meer afgevaardigden van andere Europese vorstenhuizen komen.

Ook is nog onduidelijk of Elizabeth er zelf bij kan zijn. De vorstin is recentelijk hersteld van een coronabesmetting maar liet zich nog niet in het openbaar zien. Afgelopen maandag was ze niet aanwezig bij de dienst ter gelegenheid van Commonwealth Day. Wel ontving ze verschillende mensen op Windsor Castle.