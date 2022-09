Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn maandag 19 september aanwezig bij de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt. De Britse koningin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse vakantieresidentie Balmoral Castle.

De uitvaart is in Westminster Abbey in Londen.