Koninklijk paar en Rutte dineren woensdag met centralebankhoofden

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte schuiven woensdagavond aan bij een diner met Europese centralebankhoofden. Die zijn dan in Nederland omdat de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) eenmalig in Amsterdam plaatsvindt.

Het besloten gezelschap zal de maaltijd gebruiken in het Rijksmuseum. Tijdens het diner zullen president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en ECB-preses Christine Lagarde een toespraak houden. Rutte zal ook de gasten toespreken en het is de bedoeling dat Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum, het woord neemt.

De rentevergadering, waar wordt besloten over het niveau van de rente in de eurozone, vindt zelf plaats in de Raadzaal van hotel Sofitel Legend The Grand in Amsterdam. Dat is dezelfde zaal waar prinses Beatrix in 1966 is getrouwd met prins Claus. Het gebouw was vroeger namelijk in gebruik als stadhuis van de Nederlandse hoofdstad.

De persconferentie waarin het rentebesluit wordt toegelicht is donderdag in de Hermitage. Dat museum heeft vanwege de oorlog in Oekraïne eerder dit jaar de banden verbroken met de Hermitage in het Russische Sint-Petersburg. Volgens DNB heeft de keuze voor de plek niks met het conflict in Oekraïne te maken. DNB organiseerde festiviteiten rond het eigen 200-jarig bestaan een aantal jaar terug ook al op deze locatie en heeft daar goede ervaringen aan over gehouden.