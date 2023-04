Koninklijke familie zwaait naar publiek vanuit watertaxi’s

De koninklijke familie is donderdag op Koningsdag met watertaxi’s over de Nieuwe Maas in Rotterdam gevaren. De Oranjes zwaaiden vanaf de watertaxi’s naar het publiek aan de kant. Willem-Alexander, Máxima en hun aanwezige dochters Amalia en Ariane hingen over de reling om te zwaaien.

Op het water vormde zich een kleurrijke stoet van eenmansjeugdzeilbootjes. Ook voer de koninklijke familie langs enkele duurzame en innovatieve schepen. De watertaxi’s passeerden een keur aan schepen die een beeld geven van de internationale haven. Uiteindelijk voer het koninklijk gezelschap onder de Erasmusbrug door en stapten uit bij Plein 1940.

De route van de Oranjes begon donderdag op het Afrikaanderplein. Daar werden zij op feestelijke wijze welkom geheten. Aansluitend dansten groepen uit verschillende culturen en nationaliteiten voor Willem-Alexander en zijn gezin op de Pretorialaan.

Prinses Alexia is donderdag niet aanwezig bij het bezoek van de koninklijke familie, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Dat heeft te maken met examens die de prinses heeft, de prinses gaat naar school en woont in Wales.