Koninklijke wachtkamer vanaf april weer te bezoeken

De koninklijke wachtkamer is vanaf eind april weer op zondagen te bezoeken op treinstation Den Haag Hollands Spoor. Een beperkt aantal bezoekers krijgt een rondleiding door de Koninklijke wachtkamer, die in 1893 is geopend.

Ook dit jaar moeten kaartjes worden gekocht voor de rondleidingen, die iedere zondag van 30 april tot en met 25 juni worden gegeven. De rondleiding duurt ongeveer een half uur. De kaartverkoop start maandag.

De koninklijke wachtkamer, bedoeld voor de koning en zijn familie wanneer zij per trein een reis maken vanaf het station, bevindt zich in het linkerdeel van het stationsgebouw. De entree bestaat uit een groot trapportaal en glas-in-loodramen en een marmeren trap leidt naar drie salons. Een van de plafonds hiervan is beschilderd met de wapens van elf provincies; Flevoland werd ‘pas’ in 1986 als provincie erkend.