Laurentien gelooft in kracht voorlezen: maakt dingen bespreekbaar

Prinses Laurentien denkt dat voorlezen helpt om een gevoel van verbondenheid tussen kind en ouder te creëren en noemt het onderwerp “belangrijk”. Dat zei ze donderdag na de lancering van Better Time Stories, een initiatief waarmee gevluchte Oekraïense kinderen via een app op afstand kunnen worden voorgelezen door hun familie die vanwege de oorlog thuis is achtergebleven.

In totaal zijn er vijf prentenboeken die ouders aan hun kinderen door middel van een app kunnen voorlezen. Ze spreken, waar ze ook zijn, op afstand de tekst in waar de kinderen naar kunnen luisteren als zij het tweetalige (Nederlandse en Oekraïense) boekje voor zich hebben. Prinses Laurentien hielp met het opzetten van het project in Nederland en zei tijdens de presentatie “geraakt” te zijn door de oorlogsverhalen en de passie waarmee initiatiefnemer Andriy Shmyhelskyy te werk ging.

“Het past heel goed bij mij omdat het alle elementen van lezen heeft”, aldus Laurentien in een gesprek met het ANP over haar bijdrage. “Het onderwerp is belangrijk, net als het feit dat het in verschillende talen is. Het is een luisterboek met de stem van bijvoorbeeld je vader die je door de oorlog niet iedere dag ziet. Het voorleesmoment staat helemaal centraal.”

Verbondenheid

Volgens de prinses helpt voorlezen bij het creëren van een gevoel van verbondenheid tussen ouder en kind. “Het brengt het gevoel van liefde weer even heel erg dichtbij via de stem van zo’n geliefd persoon en dat draagt ontzettend bij aan het gevoel van rust voor kinderen die onverwacht in een totaal benarde situatie terechtkomen”, zegt ze. “Dat deze technologie in zo’n korte tijd tot stand is gekomen is natuurlijk fantastisch.”

Zelf heeft Laurentien het boekje Mijn Opoe, over een grootmoeder en haar kleinkind die op stap gaan, ingesproken. “Het gaat heel erg over verbondenheid tussen generaties en dat is natuurlijk ook de realiteit van de levens van kinderen iedere dag. Vooral de kleine interacties tussen grootmoeder en kind vond ik heel leuk. Het was ook heel beeldend geschreven.”

Bespreekbaar maken

Hoewel een onderwerp als oorlog misschien niet heel leuk klinkt, denkt de prinses dat het juist goed is dat ouders hun kinderen erover voorlezen. “Ik denk dat volwassen kinderen vaak onderschatten. Ze houden moeilijke onderwerpen weg, maar daarmee onderschatten ze dat kinderen niet gek zijn”, vindt Laurentien. “Kinderen voelen alles, die snappen alles. Je kunt het dus maar beter bespreekbaar maken via deze manier in plaats van te doen alsof het niet bestaat.”

“Het geeft veel meer onrust voor een kind om dingen waarvan je weet dat ze bestaan, niet te bespreken dan wanneer je zegt ‘laten we het erover hebben, maar wel in een geborgen sfeer’, en dat dan met de stem van je ouders die het boek lezen”, vervolgt de prinses. “Ik geloof dus enorm in de kracht van boeken om die dialoog met elkaar te hebben en moeilijke dingen bespreekbaar te maken.”