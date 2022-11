Máxima lanceert samenwerkingsverband voor financiële gezondheid

Koningin Máxima heeft dinsdag in Amsterdam de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid gelanceerd. Dat is een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de financiële gezondheid van werknemers. De organisatie SchuldenlabNL, waar de koningin erevoorzitter van is, is een van de initiatiefnemers.

De coalitie biedt handvatten om werknemers met financiële problemen tijdig te kunnen helpen. Zo krijgen hr-medewerkers advies over hoe zij medewerkers kunnen bijstaan en is er een tool ontwikkeld waarmee de financiële gezondheid van medewerkers kan worden gemeten. Het hoofddoel is 50 procent minder werknemers die financieel ongezond of kwetsbaar zijn in 2030.

De aanzet voor het samenwerkingsverband werd al in juni gegeven. Op een conferentie over het belang van financiële gezondheid in het bedrijfsleven gaf Máxima een toespraak en was ze bij de ondertekening van de intentieverklaring voor het oprichten van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid.