Nieuw in Máxima’s kast in 2022

De nieuwsjaarslijstjes vliegen u om de oren, maar eentje mag natuurlijk niet ontbreken. Alle outfits die koningin Máxima in 2022 debuteerde – en die al in Vorsten hebben gestaan – zijn voor u op een rijtje gezet! Alle nieuwe outfits zijn eerder door Vorsten-medewerker Josine Droogendijk van Modekoningin Maxima verzameld voor Vorsten.

Alle nieuwe outfits sinds de zomer vindt u hieronder. Eerder dit jaar zetten we er al 13 op een rijtje.

Tijdens haar werkbezoek in september aan de Verenigde Staten bezocht Máxima een diner in een voetbalstadion in Austin. Ze droeg een nieuwe zijden top en pantalon van Natan.

Op Prinsjesdag droeg Máxima een grijze robe-manteau van de Marokkaans-Nederlandse ontwerper Bechellal. De japonmantel met een wikkelsjaal is gemaakt van air-mesh/neoprene met bijpassende hoed. De stof is gemaakt van gerecycled materiaal.

De ontwerper van dit pak is nog onbekend, Maxma droeg het in Brussel tijdens een ontmoeting met Eurocommissaris Margrethe Vestager.

Deze poederkleurige japon van Natan droeg Máxima op de eerste dag van het staatsbezoek aan Zweden op 11 oktober.

Op de derde dag van het staatsbezoek aan Zweden liep Máxima door Gotenborg in een betaalbaar pak van Zara.

Bij het staatsbanket in Griekenland debuteerde Máxima een wijnrode avondjurk van fluweel en kant van het Griekse merk Costarellos.

Op de eerste dag van het staatsbezoek aan Griekenland, op 31 oktober, bezocht Máxima Athene in een nieuwe jurk van het Griekse merk Zeus + Dione

Op de laatste dag van het staatsbezoek aan Griekenland draagt Máxima in Thessaloniki deze set waarvan de ontwerper nog niet bekend is.

In een grijze jurk met draperie van Natan schoof Máxima aan bij de regeringslunch ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Italiaanse president. Het hoedje met veer is ook nieuw.

In deze zwart-witte japon met een heel fijn werkje van Natan reikte Máxima de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2022 uit aan de Anne Frank Stichting, in het Straat Museum in Amsterdam.

Máxima bij het Tropenmuseum in Amsterdam, op 22 november. Het jasje en de midi-rok van Natan van donkere pied-de-poule stof zagen we al eerder, de pellerine (korte cape) is nieuw.

Een avondje uit naar het Concertgebouw in Amsterdam vroeg om een nieuwe pantalon met pailetten en een top met omgeslagen manchetten van Natan.