Oorlog gemeenschappelijk thema in koninklijke boodschappen

De jaarlijkse kersttoespraken van de verschillende koningshuizen hebben de oorlog in Oekraïne als belangrijkste gemeenschappelijke thema. Willem-Alexander sprak zondag over het “Oekraïense volk dat nu al tien maanden standhoudt tegen het brute geweld van Rusland, met ongelofelijke moed en eensgezindheid”.

Op kerstavond noemde de Belgische koning Filip het conflict in Oekraïne al “een wrede en zinloze oorlog”. Groothertog Henri van Luxemburg stelde dat de gevolgen van de oorlog zwaar wegen op de hele wereld en de Spaanse koning Felipe zei in zijn toespraak te denken “aan de Oekraïense vluchtelingen in Spanje en al hun landgenoten.”

“Van het kasteel van Stockholm naar Oekraïne is hemelsbreed maar honderd mijl. Daar wordt ook kerst gevierd”, sprak de Zweedse koning Carl Gustaf. “Maar voor velen die er wonen is het donker, koud en moeilijk. Mensen zijn gedood, gewond en onderworpen aan verschrikkelijk lijden.” De Zweedse vorst dacht aan de eerste keer dat hij Oekraïne bezocht en richtte zich direct tot de Oekraïense bevolking.”Mijn gedachten en die van mijn familie zijn bij jullie.”

Klimaatverandering

De verschillende vorsten spraken ook van een moeilijk jaar. Willem-Alexander begon zijn kerstboodschap met de onzekerheid die veel mensen voelen, gezien de woningnood, de gestegen kosten van levensonderhoud en klimaatverandering. Ook de Belgische koning begon zijn boodschap met het benoemen van deze moeilijke tijd. “Dit jaar heeft ons allemaal zwaar op de proef gesteld en ons bestaan overhoopgehaald”, zei hij, waarbij hij de stijgende prijzen aanhaalde.

“Dwingt de klimaatverandering ons niet tot drastische keuzes?”, sprak Willem-Alexander verder over het klimaat. Dit thema kwam niet alleen in de toespraak van onze koning aan bod. Groothertog Henri stelde dat het milieu onder grote druk staat en Filip wees op de gevolgen van klimaatverandering die België steeds vaker ziet. Het afgelopen jaar was zeer droog, terwijl het land in 2021 juist te maken kreeg met overstromingen.

Verbinding

Ondanks de oorlog en maatschappelijke problemen klonk er ook hoop in de toespraken van de koningshuizen, waarbij onder meer wordt gewezen naar de jongere generaties. De Belgische vorst toonde zich onder de indruk van het grote verantwoordelijkheidsgevoel in de samenleving, in het bijzonder bij jongeren. “De toekomst is in goede handen”, zei Willem-Alexander. “Maar jonge mensen kunnen het niet alleen”.

Dat we het niet alleen kunnen, zei ook de Spaanse koning. “Wij zijn Europa, maar we hebben ook Europa nodig, dat ons grootste referentiekader is en ons zekerheid en veiligheid biedt”, aldus Felipe. Ook zijn Belgische collega hecht waarde aan verbinding. “De banden die we met elkaar smeden, zijn onze grootste rijkdom”. Koning Willem-Alexander benadrukte vooral de verbinding tussen mensen in eigen land. Hij riep de Nederlanders op om naar elkaar te blijven luisteren: “Gun elkaar ten minste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee.”