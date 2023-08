Pieter-Christiaan vaart mee op defensieboot tijdens Canal Parade

Prins Pieter-Christiaan vaart zaterdag mee tijdens de Canal Parade in Amsterdam. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een lid van de koninklijke familie onderdeel is van de beroemde botenparade.

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is onderdeel van de boot van defensie. Op Instagram deelde de prins enkele beelden van het feest. Pieter-Christiaan is sinds 2018 reservekolonel bij de marechaussee. Eerder vervulde hij er diverse andere functies.

Vorig jaar stonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima via sociale media wel stil bij het feest. Het koningspaar wenste toen degenen die naar de Canal Parade gingen veel plezier toe. Ook waren er tegelijkertijd felicitaties voor Pride Amsterdam vanwege de 25e editie van de botenparade.