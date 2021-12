Pieter van Vollenhoven en Pieter-Christiaan feliciteren Max

Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan zijn de eerste royals die Max Verstappen gefeliciteerd hebben met zijn wereldtitel in de Formule 1. Beiden feliciteerden hem op Twitter.

“Verstappen houdt Hamilton achter zich in krankzinnige slotronde en pakt wereldtitel”, vat Van Vollenhoven de spectaculaire ontknoping van de race samen. “Soms snap ik er helemaal niets van, maar dat is maar goed ook.” Van Vollenhoven vond de ontknoping zeer spannend, zo schreef hij ook nog. De echtgenoot van prinses Margriet had ook oog voor de duizenden Nederlanders die bij de race op de tribune zaten. “Al die Nederlanders….te gek!!”

De bijdrage van Pieter-Christiaan op Twitter was korter. “World champion!!”, schreef hij om vervolgens zijn vreugde over de wereldtitel te tonen: “What an outcome!!”