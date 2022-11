Pieter van Vollenhoven noemt afname populariteit Trump opvallend

De steun voor Donald Trump binnen zijn eigen partij lijkt af te nemen nu meer en meer openlijk kritiek op hem wordt geuit door Republikeinse prominenten, en deze ontwikkeling wordt door Pieter van Vollenhoven op Twitter “zéér opvallend” genoemd. De man van prinses Margriet plaatste de reactie bij een nieuwsbericht over de kritiek op de voormalige Amerikaanse president.

“Een zéér opvallend en voor mij toch onverwachts bericht!”, aldus Van Vollenhoven. “En dat toch na zo vele voorbeschouwingen en voorspellingen mbt het verloop van de verkiezing”, waarmee hij doelt op de winnende hand die de Republikeinen vooraf werd toegedicht.

Het is niet de eerste keer dat Van Vollenhoven zich uitlaat over Trump op Twitter. Zo noemde hij hem eerder een “obstinate verliezer” en deelde hij ook zijn mening bij een nieuwsbericht over een rondrit die Trump maakte langs aanhangers toen hij corona had. “Deze show…….omdat Broadway pas 4 januari weer zijn deuren opent?”, schreef hij destijds.