Prins Bernhard Cultuurfonds investeert komende jaren 150 miljoen

Het Prins Bernhard Cultuur Fonds gaat de komende jaren 150 miljoen euro investeren in cultuur. Fondsdirecteur Cathelijne Broers zegt in De Telegraaf dat dit een recordbedrag is.

“We gaan de komende jaren, tot 2025, 150 miljoen investeren in cultuur en dat is meer dan we ooit gedaan hebben”, zegt Broers. “We focussen ons de komende tijd vooral op educatie, toegankelijkheid voor iedereen en verbinding.”

Het fonds werd in 1940 opgericht. Na de oorlog groeide het fonds uit tot een financiële ondersteuner voor cultuur en natuur in Nederland. Met bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen maakt het fonds jaarlijks projecten mede mogelijk door het hele land.

Koningin Máxima reikt maandag de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, een bedrag van 100.000 euro, uit aan de Anne Frank Stichting.