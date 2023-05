Prinses Alexia heeft examens in Wales afgerond

Prinses Alexia heeft haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales afgerond. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat het einde van de examenperiode voor het Internationaal Baccalaureaat zaterdag is afgerond met de traditionele Leavers Celebration. Op foto’s van de bijeenkomst is te zien dat in ieder geval koning Willem-Alexander daarbij aanwezig was.

Hoewel het einde van de examenperiode zaterdag is gevierd, worden de resultaten van de examens begin juli verwacht, meldt de RVD.

De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima studeerde sinds september 2021 in Wales. Zij zat daar in de klas met prinses Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. Ook zij waren zaterdag bij het evenement in Wales aanwezig. Het Spaanse hof deelde eerder zaterdag al foto’s van het gezin op Twitter.