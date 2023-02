Prinses Beatrix was ‘jaloers’ op Cariben-reis Amalia

Prinses Beatrix was best een beetje “jaloers” dat prinses Amalia op reis naar het Caribisch deel van Nederland ging. Haar 85-jarige grootmoeder, die bekend staat om haar liefde voor het Caribisch deel van Nederland, vertelde dat vlak voor vertrek aan de 19-jarige Amalia.

“Zoals u weet heeft mijn grootmoeder ook een groot hart voor de eilanden en ze zei ook: ik ben stiekem ergens wel jaloers dat jij gaat. Ik had ook heel graag willen gaan”, aldus de prinses.

Prinses Beatrix werd tijdens veel ontmoetingen wel even genoemd door eilandbewoners. Dat is ook bij Amalia niet onopgemerkt gebleven. “Het was heel verrassend hoe op elk eiland wel iemand naar me toe kwam die zei: zou u de groeten kunnen uitbrengen aan uw grootmoeder?”