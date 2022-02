Prinses Beatrix woont herdenking slag in de Javazee bij

Prinses Beatrix heeft zaterdag de tachtigste herdenking van de slag in de Javazee bijgewoond. De ceremonie, waarbij het gevecht in 1942 werd herdacht, vond plaats in de Haagse Kloosterkerk.

Behalve Beatrix waren zaterdag ook overlevenden en nabestaanden aanwezig in de kerk. Er werden meerdere toespraken gehouden. Zo sprak onder anderen de Commandant Zeestrijdkrachten René Tas de aanwezigen toe.

Daarna kreeg de prinses een toelichting op een schilderij waarop een beslissend moment tijdens de slag is afgebeeld. Dat doek zal onderdeel worden van een permanente expositie in het Marinemuseum over de marine vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Afsluitend ging Beatrix in gesprek met enkele overlevenden en nabestaanden.

Met de slag in de Javazee probeerde het Nederlandse eskader van Karel Doorman samen met Australische, Engelse en Amerikaanse schepen een Japanse invasie op Java tegen te houden. De jaarlijkse herdenking van de slag wordt georganiseerd door de Koninklijke Marine en het Karel Doormanfonds. Beatrix is beschermvrouwe van dit fonds dat (oud-) militairen van de Koninklijke Marine en hun nabestaanden financieel helpt.