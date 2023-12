Prinses Irene roept mensen op het ‘licht’ te zoeken tijdens kerst

Prinses Irene tipt mensen op zoek te gaan naar het licht tijdens de feestdagen. Dat schrijft ze in een ‘eindejaarsoverdenking’.

Irene ervaart kerst als de geboorte van het licht. “Het is in deze donkerste dagen van het jaar, dat het licht begint. Het is er, soms moet je goed kijken, voelen, maar dan is het er. Misschien straalt het in een mens die je tegenkomt, zomaar, of in muziek, in het sterrenmos…”

Het zijn zware tijden, vindt Irene. “Het is alsof de menselijke samenleving wereldwijd aan het schudden is. Het IK is nog steeds groter dan het WIJ. Pijn, angst, verdriet, hebzucht. Wij mensen sleuren daar de hele natuur in mee. En dan is juist nú het bewustzijn van de eenheid van alle leven zo belangrijk.”

Volgens de prinses vraagt echte liefde om “neutraliteit” en dat is in de natuur te vinden. “Want daar ontbreekt oordeel. Wij mensen zijn deel van de natuur, wij kunnen die ruimte opzoeken, erin gaan staan. Zonder oordeel. Niet makkelijk! Maar laat de overige (de niet-menselijke) natuur ons daarin helpen. Aanvaard de oordeelloze vriendschap die je daar kan vinden.”