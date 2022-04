Prinses Margarita leerde veel van omgang met paarden

Prinses Margarita heeft veel baat bij haar jarenlange omgang met paarden. In het tv-programma WNL op Zondag vertelde de dochter van prinses Irene zondagochtend dat zij alles wat zij dankzij haar paarden heeft geleerd, toepast in haar dagelijkse leven.

“Alle vaardigheden die ik heb geleerd bij paarden gebruik ik dagelijks”, vertelde Margarita aan presentator Rick Nieman. “Je leert bij paarden vertrouwen op te bouwen, maar ook verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen. Je moet gedisciplineerd zijn, want of het nu mooi weer is of koud, je moet erheen”, zei de prinses. “En je leert plannen en organiseren, want als je jong bent moet je ook je huiswerk maken, maar je wilt ook naar je paard. Kortom, een hele lijst.”

De prinses was te gast in het programma om aandacht te vragen voor het effect dat paarden kunnen hebben op het welzijn van mensen met onder meer autisme of een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De prinses deed dat in haar rol als bestuurslid van de stichting Paard Verbindt, een organisatie die zich inzet voor projecten waarbij paarden van invloed kunnen zijn op de mentale en psychische gezondheid van mensen.

“Een paard oordeelt niet”, legde de prinses uit over de reden waarom een paard geschikt is bij mentale hulpverlening. “In de ogen van een paard doe je nooit iets fout, maar ook nooit iets goed. Het paard leeft in het nu en daardoor word je als vanzelf zelf ook weer even in het moment gezet”, vertelde Margarita, die ook meldde dat zij die ochtend haar zes paarden had gevoerd en hun stallen had uitgemest alvorens naar de studio te vertrekken.