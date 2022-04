Prinsessen sturen moeder na boodschappen doen vaak een tikkie

Koningin Máxima heeft nog maar zelden contant geld op zak. Zij betaalt tegenwoordig met pin, telefoon of creditcard. En als de prinsessen boodschappen hebben gedaan, dan sturen zij hun moeder een tikkie.

Dat vertelde Máxima vrijdagochtend in de FunX-ochtendshow van dj Fernando Halman. “Als zij dingen voor mij kopen, dan sturen zij mij daarna een tikkie”, aldus de koningin. “We doen tegenwoordig alles digitaal. Al onderhandelen we eerst goed over de hoogte van de tikkie.”

De koningin is heel bang dat het digitaal betalen tot nog meer problemen leidt voor mensen die lastig overzicht kunnen houden. “Vroeger spaarde je daadwerkelijk met potjes, waar je geld in kon stoppen”, aldus Máxima. “Nu check je af en toe je saldo. Het is niet zo dat op een digitale rekening opeens geld binnenkomt.”

Sowieso waarschuwt de koningin jongeren dat zij twee keer moeten nadenken voordat zij geld overmaken nadat zij gekke appjes of mailtjes hebben ontvangen. “Veiligheid is zeker in de digitale wereld van groot belang”, beklemtoonde Máxima. “Dat geldt ook voor pincodes. Geef die nooit aan anderen. En laat nooit mensen meekijken als je de code intoetst.”

Koningin Máxima praatte vrijdag in de ochtendshow Start! met twee jongeren over geldzaken. De aanwezigheid van Máxima was in het kader van de elfde editie van de Week van het Geld, die op 28 maart van start ging.