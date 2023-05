Verhuizing als kind was voor koning ’traumatisch’

Koning Willem-Alexander heeft zijn verhuizing als kind als “traumatisch” ervaren. In de podcast Door de ogen van de koning, die hij samen met radio-dj Edwin Evers maakt in het kader van tien jaar koningschap, vertelt de koning over zijn verhuizing van Drakensteyn in Lage Vuursche naar Huis ten Bosch in Den Haag in 1981.

De koning kan zich de verhuizing nog goed herinneren “en dat vond ik best wel traumatisch”, aldus de koning, die in 2019 zelf “na vele jaren van plannen en verbouwen” met zijn gezin van Villa Eikenhorst in Wassenaar naar Huis ten Bosch in Den Haag verhuisde. “De gezelligheid van Drakensteyn waar we met het gezin leefden en in één keer moesten we naar Den Haag. Een andere school, alles was anders. En ik dacht dat gaan we met onze kinderen ook beleven, maar het was één groot feest.”

Het gezin is nooit meer terug naar hun oude woning gegaan, aldus de koning. Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vonden de nieuwe plek een stuk beter, “omdat ze hier veel dichter bij school waren, ze konden van hieruit rechtstreeks de stad in fietsen en de vrijheid die ze hadden”. Vooral voor Amalia was het een wereld van verschil, die moest op hun vorige woonadres namelijk zo’n 12 kilometer naar school fietsen. “Het is een heel positief moment geweest”, aldus de koning. “Ook in ons privéleven.”