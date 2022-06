Veteranen starten met defilé door binnenstad Den Haag

Het defilé voor Veteranendag is van start gegaan in Den Haag. Ongeveer 3500 militairen en veteranen lopen zaterdag mee in de tocht door de binnenstad, die begint en eindigt op het Malieveld. Ook rijdt er modern en oud materieel mee.

Koning Willem-Alexander staat aan de Kneuterdijk om het defilé af te nemen. Ook was er een fly-past van de koninklijke luchtmacht. Voorafgaand aan het defilé was er in de ochtend een bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg, waar veteranen persoonlijke verhalen uitwisselden. Daarna kregen in totaal achttien krijgsmachteenheden van de koning een vaandelopschrift voor hun inzet in Afghanistan.

“Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren we ons hoe sterk we onze krijgsmacht nodig hebben”, zei de koning zaterdagochtend tegen de veteranen. Volgens hem beseffen we door de situatie in Oekraïne “meer dan in andere jaren” hoe dankbaar we mogen zijn richting de krijgsmacht.

Vanwege het defilé, dat na een aantal sobere coronajaren weer kan plaatsvinden, zijn meerdere straten (deels) afgesloten. Het gaat onder meer om de Koningskade en de Bezuidenhoutseweg.