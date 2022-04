Video: Willem-Alexander en Máxima poseren in toeristisch tulpenveld

Als voorbeeldige toeristen poseerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag in een tulpenveld tijdens hun streekbezoek aan de Duin- en Bollenstreek. Het veld in Hillegom is dan ook speciaal aangelegd voor toeristen, die anders de velden van de ondernemers uit de buurt zouden vertrappen.

Ondernemer Romy Ruigrok, dochter van twee bloementelers, weet als geen ander welke schade toeristen kunnen aanrichten. Ze bedacht daarom twee jaar geleden The Tulip Barn, een tulpenveld waarin naar hartenlust gelopen en geposeerd mag worden. In de bijbehorende kas kunnen bezoekers daarna terecht voor een kopje koffie en een lekker stukje gebak.

De consumpties liet het koningspaar deze middag aan zich voorbij gaan, maar het fotogenieke tulpenveld deden ze wel even aan. Tussen de voor de gezelligheid neergezette piano’s en andere grappige beelden, pakte de koning zijn vrouw even stevig vast zodat zowel de meegereisde pers als de massaal toegestroomde belangstellenden het paar vast kon leggen.

Met het fotomoment tussen de bloemen kwam het deel van het streekbezoek aan het bollengebied ten einde. Máxima was in ieder geval van plan om terug te keren, beloofde ze ondernemer Ruigrok bij het afscheid. “En dan komen we op de fiets!”, riep de koningin lachend.