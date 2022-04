Willem-Alexander: niemand wil eindigen als Poetin

Koning Willem-Alexander is blij met de opbouwende kritiek die hij krijgt. “Peilingen doen me niet zo veel”, zei de koning woensdag tijdens Koningsdag in Maastricht. Woensdagochtend publiceerde de NOS een peiling waaruit bleek dat het vertrouwen in de koning steeds meer daalt.

“Peilingen doen me niet zo veel. Wat ik wel goed vind, is opbouwende kritiek”, zegt de koning. “Als je dat niet hebt, kun je eindigen als Poetin. En dat wil niemand.”

Op dit moment heeft iets minder dan de helft van de bevolking (47 procent) vertrouwen in de koning, zo kwam naar voren uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend mensen. Een jaar eerder ging het om 57 procent van de Nederlanders. Van het publiek krijgt de koning het rapportcijfer 6,7. Een jaar eerder was dat nog een 7,1 en het jaar daarvoor zelfs een 7,7.

Koning Willem-Alexander benadrukt wederom het belang van vrijheid op een dag als Koningsdag, vooral nadat de feestdag vanwege corona twee jaar niet door kon gaan met publiek. “We zien in Oekraïne wat dit betekent”, zegt hij ook over het belang van vrijheid. “We genieten van het feit dat we het weer samen kunnen vieren. Koningin Máxima heeft vooral “het gevoel van verbondenheid” en het “samen genieten” gemist.