Willem-Alexander ziet ‘oudgrootvader’ in Mauritshuis

Koning Willem-Alexander heeft woensdag de tentoonstelling FLASH | BACK in het Mauritshuis in Den Haag geopend. Dat gebeurde op bijzondere wijze toen hij zijn ‘verre voorvader’ koning Willem I de hand schudde.

Bij de ceremonie klom een acteur verkleed als Willem I uit een gouden lijst waarna de twee generaties elkaar konden begroeten. Willem-Alexander onthaalde zijn oudgrootvader enthousiast maar die bleef in zijn rol zoals hij ‘afgebeeld’ stond en praatte niet terug.

Directeur Martine Gosselink sprak in haar openingsspeech met liefde over Willem I, die 200 jaar geleden het Mauritshuis opende. De eigen collectie van de koning werd daarmee voor het eerst publiekelijk toegankelijk. “We zijn koning Willem I bovenmatig dankbaar voor zijn besluit om deze goddelijke collectie te laten schitteren in dit al even goddelijke pand”, zo sprak Gosselink.

Vooruitziende blik

Ze denkt dat Willem I verbluft zou zijn over de aanblik van het huidige Mauritshuis en de aankopen die het museum in de loop der jaren deed. Gosselink vergat echter niet te benadrukken dat de koning zelf ook verantwoordelijk was voor het binnenhalen van meesterwerken als De Anatomische Les van Rembrandt en Johannes Vermeers Gezicht op Delft. “Hij had een vooruitziende blik. Vermeer was toen nog nauwelijks bekend en is nu een van de grote publiekstrekkers.”

Na het officiële gedeelte, waarbij hij al grappend de mogelijkheid tot een speech afwees, kreeg Willem-Alexander een rondleiding door de tentoonstelling FLASH | BACK. Voor de expositie, die tot en met 16 oktober te zien is, lieten zestien fotografen zich inspireren door werken van meesters uit de zeventiende eeuw, wat resulteerde in zestien nieuwe foto’s. De nieuwe werken hangen direct naast hun inspiratiebronnen.

Onder de fotografen zitten aankomende talenten, maar ook gevestigde namen als Erwin Olaf, Rineke Dijkstra en Anton Corbijn.