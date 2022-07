Paleis past functieomschrijving koningin Elizabeth aan

De functieomschrijving van koningin Elizabeth is door het paleis enigszins gewijzigd. Het aantal officiële taken dat ze als Queen “moet vervullen” is teruggebracht, terwijl haar opvolger prins Charles juist meer doet. Dat meldt The Sunday Telegraph op basis van het afgelopen week uitgebrachte jaarverslag van het Britse koningshuis.

De lijst van taken die Elizabeth altijd moest doen, bevatte onder meer de opening van het parlementaire jaar, de benoeming van de premier en het brengen en ontvangen van staatsbezoeken. Op de bijgewerkte versie staat nu alleen dat de rol van de koningin “een reeks parlementaire en diplomatieke taken omvat” en dat ze alleen bezoekende staatshoofden “ontvangt”.

Charles opende in mei al namens zijn moeder het parlementair jaar en hield toen ook de troonrede. Het was de eerste keer in 59 jaar dat de inmiddels 96-jarige koningin afwezig was. De prins van Wales doet ook alle buitenlandse bezoeken. Van Elizabeth, die de laatste maanden kampt met een broze gezondheid, wordt verwacht dat ze geen reizen meer zal maken.

Een bron binnen het paleis bevestigt tegenover The Telegraph dat er inderdaad “een kleine update” is geweest wat betreft de taakomschrijving van de koningin maar dat het niet om een “drastische” wijziging gaat.