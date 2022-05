Pieter-Christiaan loopt halve marathon van Leiden

Prins Pieter-Christiaan loopt zondag de halve marathon van Leiden. Op Instagram deelt hij een foto in zijn hardlooptenue.

“Ready race or better pace!”, schrijft de 50-jarige zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bij de foto die gemaakt is in de achtertuin. Daarop draagt hij ook al zijn startnummer, waarop te zien is dat hij 21 kilometer gaat lopen.

Pieter-Christiaan is groot hardloopliefhebber. Zo liep hij in 2021 de marathon van Berlijn – die hij twee jaar eerder ook liep – en liep hij negen keer de marathon van New York. Op Instagram deelt hij regelmatig beelden van zijn trainingen.