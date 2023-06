Prinses Amalia in japon Jan Taminiau op huwelijksfeest Hoessein

Prinses Amalia is donderdagavond in een rode japon van Jan Taminiau naar het gala ter ere van het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hoessein en zijn vrouw prinses Rajwa gekomen. Het is de eerste keer dat ze een creatie van de ontwerper draagt, schrijft Josine Droogendijk van de website modekoninginmaxima.nl.

Amalia draagt op haar hoofd het zogenoemde Pauwenstaartdiadeem met bijpassende oorbellen en broche. De broche draagt ze op het Ordelint van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het diadeem werd vijf keer eerder door koningin Máxima gedragen bij staatsbezoeken in Zweden, Oman, Polen en Canada en het inkomende staatsbezoek van Singapore.

Voor Amalia is het de tweede keer dat ze in gala en met tiara ergens bij is. Vorig jaar maakte ze haar debuut bij de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra.