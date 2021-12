Prinses Beatrix test positief op coronavirus

Prinses Beatrix (83) is positief getest op het coronavirus. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst zaterdag bekend. In verband met “milde verkoudheidsklachten” heeft ze zich laten testen. Momenteel zit de prinses in thuisisolatie.

Iedereen die in nauw contact is geweest met de prinses is geïnformeerd.

Beatrix kwam maandagochtend na een vierdaags werkbezoek terug uit Curaçao. Daar vertelde ze dat ze tweemaal gevaccineerd is tegen het coronavirus en al een boosterprik heeft ontvangen. Ze vloog zondagavond laat, Nederlandse tijd, terug op een lijnvlucht van KLM.