Prinses Mabel bezoekt Nepal in strijd tegen kindhuwelijken

Prinses Mabel is in Nepal om lokale organisaties te bezoeken die strijden tegen kindhuwelijken. Deze instellingen worden gesteund door haar eigen organisatie VOW for Girls, die zich inzet voor dat thema.

Mabel schrijft op Twitter dat kindhuwelijken nog steeds een groot probleem zijn in het land. “In Nepal trouwen 40 procent van alle meisjes en 10 procent van alle jongens voor hun achttiende. Het land staat op de zestiende plek van landen met het hoogste percentage kindhuwelijken ter wereld.”

Volgens de weduwe van prins Friso worden huwelijken daar op zo’n jonge leeftijd voltrokken vanwege onder meer “genderongelijkheid, armoede, bruidsschatten en traditie”.