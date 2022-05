Robot maakt schilderij van jubilerende Queen

De cadeaus voor de jubilerende koningin Elizabeth blijven maar komen. De Britse vorstin, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit, is nu ook getrakteerd op een schilderij dat is gemaakt door een robot. Het werk is vrijdag onthuld op de website van Ai-Da Robot en zal later dit jaar worden tentoongesteld in Londen.

Het schilderij heet Algorithm Queen en is een close-up van het gezicht van de koningin in meerdere kleuren. Robot Ai-Da kon het schilderij maken door camera’s en haar geheugen te gebruiken. Door de unieke algoritmes die daardoor worden gevormd kan zij met haar robotische arm abstracte schilderijen en tekeningen maken.

Ai-Da Robot is ook geprogrammeerd om te praten. “Ik wil de koningin bedanken voor haar toewijding en inzet voor zoveel mensen”, zegt zij over haar nieuwste werk.

De robot is ontwikkeld door professoren en studenten van de universiteiten van Oxford en Birmingham. Aidan Meller, de specialist die het project overzag, laat aan Britse media weten dat de Queen het kunstwerk heeft verdiend. “Het is een geweldige manier om haar trouwe dienst te eren.”