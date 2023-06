Sarah Ferguson ‘ontzettend ontroerd’ na geboorte kleinkind

Sarah Ferguson heeft een traantje weggepinkt toen haar dochter Eugenie haar vertelde dat ze haar tweede zoon zou vernoemen naar Fergie’s vader. “Ik was ontzettend ontroerd”, zegt de hertogin van York in de podcast Tea Talks with the Duchess & Sarah. “Ik vond het zo lief, ik moest er natuurlijk om huilen.”

Prinses Eugenie beviel eind mei van haar zoontje. Het nieuws maakte ze eerder deze week bekend. Het jongetje heeft de namen Ernest George Ronnie Brooksbank gekregen. “Hij is vernoemd naar zijn oud vader George, zijn opa George en mijn opa Ronald”, meldde de prinses. Opa Ronald overleed in 2003 en was een bekende in de Britse koninklijke familie. Hij speelde onder meer polo met toenmalig prins Charles.

Volgens oma Fergie is de kleine Ernest “een heel serieus mooi jongetje”. “Dat zegt natuurlijk iedereen, maar natuurlijk is hij dat ook.”

Eugenie is sinds 2018 getrouwd met Jack Brooksbank. In februari 2021 werden de twee al ouders van zoon August.