Spaanse koning ontvangt nieuwe ambassadeurs op Koninklijk Paleis

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag weer een aantal nieuwe ambassadeurs ontvangen. Op het Koninklijk Paleis in Madrid ontving hij van ambassadeurs uit zeven verschillende landen hun geloofsbrieven.

Onder anderen de Poolse ambassadeur Ana Marta Sokra kwam op audiëntie bij de vorst. Daarnaast overhandigden ook de ambassadeurs van Peru, Panama, Zuid-Afrika, Oostenrijk, Kenia en Duitsland hun brieven aan Felipe.

Het overhandigen van geloofsbrieven is een traditie die stamt uit de 18e eeuw die tot op de dag van vandaag in stand wordt gehouden. Na het overhandigen van de documenten, waarmee nieuwe ambassadeurs aangeven dat ze gerechtigd zijn hun land te vertegenwoordigen, kunnen de nieuwe ambassadeurs in Spanje aan de slag.