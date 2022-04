Alcaraz in de wolken met felicitatie Spaanse koning Felipe

Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Spanje heel wat losgemaakt met zijn winst van het masterstoernooi van Miami. Hij kreeg zelfs de felicitaties van de Spaanse koning Felipe, die de 18-jarige Alcaraz persoonlijk belde.

“Het is geweldig om door de Spaanse koning gebeld te worden”, vertelde de tennisser na zijn zege in de finale op de Noor Casper Ruud. “Ik was nerveuzer voor dat telefoontje dan voor de wedstrijd. Het is behoorlijk verbazingwekkend dat de Spaanse koning je feliciteert met het harde werk dat je er elke dag in steekt én je overwinning. Het is iets waarvan ik nooit had gedacht dat het mij zou overkomen.”

Alcaraz boekte in Miami de grootste overwinning in zijn nog prille carrière. Hij won eerder al de graveltoernooien in Rio de Janeiro en Umag.