Felipe en Letizia reiken medailles voor kunstverdiensten uit

Koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag de Gouden Medailles voor Verdienste in de Schone Kunsten uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Navarra. De prijzen dienen om mensen en instanties te erkennen die zich op een vooraanstaande manier hebben onderscheiden in de kunsten.

Het Spaanse koningspaar reikte aan diverse mensen een medaille uit. Zo ontvingen onder anderen actrice Emma Suárez, regisseur Álex de la Iglesia en dirigent Gustavo Adolfo Dudamel een medaille. Ook werd singer-songwriter Pau Donés postuum geëerd voor zijn werk. Zijn broer Marc nam de medaille namens hem in ontvangst.

Suárez sprak aan het einde van de ceremonie nog een woord van dank uit namens de winnaars. Na afloop ging het koninklijk paar nog op de foto met alle medaillewinnaars. Ook namen Felipe en Letizia de tijd om nog even met de winnaars in gesprek te gaan.