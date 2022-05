Het meisje en haar prins: Letizia van Spanje

Ervan dromen doen velen, maar slecht weinigen krijgen de kans om te trouwen met een echte prins. Máxima deed het, en ook in andere Europese landen stonden ‘gewone’ jonge vrouwen op hun trouwdag naast een prins. Deze serie verzamelt de romances van de ‘burgermeisjes’ en hun prinsen. In deze aflevering: koningin Letizia stond ooit aan de andere kant van de streep.

Door Karlijn Hoftijzer

‘Laat me even uitpraten’, zegt Letizia tegen haar lange verloofde. In een wit mantelpakje staat ze naast prins Felipe, omringd door een dikke haag op elkaar gestapelde journalisten en fotografen. Lezitia Ortiz is alles behalve de bedeesde en liefijke jonge vrouw die de meeste Europese prinsen aan de wereld tonen op het moment van hun verloving. Letizia staat niet ietwat verscholen in de armen van haar toekomstige man. Met gemak formuleert ze haar verhaal, maakt ze casual contact met de pers en toont ze uitgebreid haar ring. En ze vertelt de toekomstige koning dus om even stil te zijn. Aan zelfvertrouwen geen gebrek.

Wereldwijde bekendheid? Voor Letizia niets om wakker van te liggen. Niet zo lang geleden stond ze nog aan de andere kant van de streep, als journaliste voor grote Spaanse en internationale nieuwszenders. Ze had zelfs haar eigen ochtendshow op tv, waardoor de Spanjaarden even met hun ogen moesten knipperen toen de prins zijn vrouw vond in de dame die ze elke dag in hun huiskamer hadden.

Letizia komt uit een nest van hard werkende mensen. Haar moeder is verpleegster, haar vader is journalist. Dankzij haar carrière ziet ze veel van de wereld en doet ze onder meer verslag van de aanslagen op 11 september en van de oorlog in Irak. Dankzij die carrière raakt ze ook in gesprek met Felipe, op een etentje bij een collega. Ze wisselen nummers uit, maar Felipe heeft toch wat overtuigingskracht nodig om haar tot een eerste date over te halen. Letizia gaat toch overstag, want na een jaartje daten in het geheim maken ze eind 2003 hun verloving bekend. In dat geheimhouden gingen ze ver: een paar dagen voor de aankondiging van de verloving doen ze nog alsof ze elkaar niet kennen als ze te midden van een groep televisiemakers elkaar de hand schudden. Niemand heeft door welke blik de twee uitwisselen

Niet alleen moeten de Spanjaarden bekomen van het idee van een journaliste als toekomstig koningin, maar ook van het idee dat zij gescheiden is. Eind jaren 90 eindigde het huwelijk van de jonge Letizia met de man met wie ze jaren samen was. Een gevoelig puntje in het katholieke Spanje. Letizia komt bovendien niet bepaald in een gespreid bedje terecht, veel Spanjaarden zijn de monarchie liever kwijt dan rijk. Maar er zijn ook mensen die juist blij zijn met de komst van Letizia. Een nuchtere carrièrevrouw zou het Spaanse koningshuis wat meer met beide benen op de grond kunnen zetten. En laat Letizia daar nou de uitgelezen persoon voor zijn. Ze heeft de monarchie toekomst gegeven in de vorm van twee blonde engelachtige prinsessen. Ze staat nog even pittig naast haar man, weet in talloze projecten haar mannetje te staan en dat alles in een immer stijlvolle verschijning. Felipe heeft er goed aan gedaan om Letizia netjes uit te laten praten als ze daar om vraagt.