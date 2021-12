Juan Carlos voor zekerheid getest na besmetting Rafael Nadal

Koning-emeritus Juan Carlos van Spanje wordt voor de zekerheid getest op het coronavirus. De 83-jarige vader van koning Felipe was ook in Abu Dhabi bij het demonstratietoernooi waar de Spaanse tennisser Rafael Nadal positief werd getest. Juan Carlos heeft geen klachten, maar ondergaat voor de zekerheid een PCR-test, zo meldt het Spaanse persbureau EFE.

De gepensioneerde koning trad vrijdag voor het eerst in lange tijd weer in de openbaarheid. Juan Carlos zat op de tribune bij het demonstratietennistoernooi. Daar zag hij hoe zijn landgenoot bij zijn comeback op de baan verloor van de Brit Andy Murray. Nadal stond vier maanden aan de kant met een slepende voetblessure en speelde zijn laatste partij in augustus in het ATP-toernooi van Washington.

Juan Carlos woont al zo’n anderhalf jaar in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verliet Spanje om zijn zoon wat lucht te geven. De koning-emeritus kwam destijds bijna dagelijks negatief in het nieuws wegens vermeende omkoping en corruptie.