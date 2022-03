Oud-koning van Spanje blijft in Abu Dhabi wonen

Koning-emeritus Juan Carlos blijft in de Verenigde Arabische Emiraten wonen. Dat heeft hij volgens een publicatie op de site van het Spaanse koningshuis geschreven aan zijn zoon, koning Felipe. Hij schrijft dat hij in deze fase in zijn leven in Abu Dhabi wil blijven leven.

De 84-jarige Juan Carlos woont al sinds augustus 2020 in Abu Dhabi. Hij ‘ontvluchtte’ het land om zijn zoon wat lucht te geven nadat Juan Carlos in opspraak was gekomen vanwege vermeende omkoping en corruptie.

Spaanse aanklagers maakten vorige week bekend alle onderzoeken naar de financiële activiteiten van Juan Carlos stop te zetten. Daardoor zou Juan Carlos mogelijk kunnen terugkeren naar Spanje, maar dat doet hij dus niet. Hij zal wel regelmatig Spanje bezoeken, schrijft hij.

Justitie deed meerdere onderzoeken naar de geldstromen en bezittingen van Juan Carlos. Daarbij ging het onder meer om een onderzoek naar de bemoeienis van de voormalige koning met de verkoop van contracten voor de aanleg van de ‘hogesnelheidstrein van de woestijn’ in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor commissie hebben ontvangen.

De zaken tegen Juan Carlos zijn om meerdere redenen geseponeerd, onder meer vanwege het ontbreken van belastend bewijs en de onschendbaarheid van het staatshoofd.