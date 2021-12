Spaans koningshuis eert overleden ‘legende’ Manolo Santana

De Spaanse koninklijke familie staat zaterdag stil bij het overlijden van voormalig tennisser Manolo Santana. De Spanjaard, die op 83-jarige leeftijd is overleden, wordt door het hof “een legende” genoemd.

“Er zijn mensen die een legende worden en een land groot maken. Manolo Santana was en zal altijd een van hen zijn”, schrijft het Spaanse hof op Twitter na de bekendmaking van Santana’s dood zaterdag.

Santana is de voormalig nummer 1 van de wereld en won vier grandslamtoernooien. In 1961 en 1964 zegevierde hij op Roland Garros, in 1965 schreef hij de US Open op zijn naam en een jaar later pakte hij op Wimbledon de titel. Santana wordt ook wel beschouwd als de pionier van het Spaanse tennis.

Na zijn loopbaan, in 1984, werd de sporter opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Hij bekleedde tot voor kort de functie van toernooidirecteur op het masterstoernooi van Madrid en was in het verleden ook captain van het Spaanse Daviscup-team.