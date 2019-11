Koning Felipe van Spanje heeft woensdag op het koninklijk paleis in Madrid de geloofsbrieven in ontvangst genomen van de nieuwe ambassadeurs uit Nederland, Albanië, Irak, Zweden, Chili, Hongarije en Israël.

Jan Theophile Versteeg werd in april dit jaar voorgedragen voor ambassadeur namens Nederland in Spanje. Hiervoor was hij sinds 2015 grootmeester (hoofd van de hofhouding) van koning Willem-Alexander. Felipe ontving ook Gazmend Barbullushi, de ambassadeur namens Albanië. Albanië werd dinsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.4, met ten minste 22 doden en tientallen gewonden tot gevolg.

Felipes Nederlandse collega Willem-Alexander kreeg woensdagochtend op Paleis Noordeinde ook ambassadeursbezoek. Daar boden de ambassadeurs van Burundi, Qatar en de Malediven de koning hun geloofsbrieven aan.