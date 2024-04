Van Vollenhoven denkt ‘met veel plezier’ terug aan Koninginnedag

Pieter van Vollenhoven denkt met “heel veel plezier” terug aan Koninginnedag. Dat schrijft de 84-jarige man van prinses Margriet op X. Zelf is Van Vollenhoven op 30 april jarig, de voormalige Koninginnedag.

Van Vollenhoven reageert op een bericht van BBB-politica Caroline van der Plas, die hem per abuis te vroeg feliciteerde. “Mijn hartelijke felicitaties voor onze koning Willem-Alexander en Pieter van Vollenhoven en voor iedereen een fijne #koningsdag gewenst!” schreef Van der Plas. Ze besefte al snel dat de echtgenoot van Margriet nog niet jarig is. “Sorry Pieter van Vollenhoven, ik leef in het verleden… oude tradities #koninginnedag. Maar beschouw het maar als een eerste felicitatie. Ik wens u voor dinsdag ook een mooie dag toe!” stuurde ze erachteraan.

“Eerlijk gezegd denk ik ook met heel veel plezier terug aan 30 april en de viering op Soestdijk! Dank voor uw hartelijke gelukwensen en “heel veel” succes met al uw activiteiten!!!!!” reageerde Van Vollenhoven op het bericht. Hij was zaterdag net als eerdere jaren niet bij de viering van Koningsdag.