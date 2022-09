Vijfde seizoen The Crown vanaf 9 november te zien

Netflix heeft zaterdag bekendgemaakt wanneer het nieuwe seizoen van de serie The Crown begint. De vijfde reeks van de serie over de Britse koninklijke familie is vanaf 9 november te zien, meldt de streamingdienst. Ook werden de eerste beelden gedeeld.

Eerder was al bekendgemaakt dat de opvolger van de in 2020 verschenen vierde reeks in november uit zou komen. In de tien nieuwe afleveringen komen de jaren negentig aan bod, als prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan. Die rollen worden gespeeld door Dominic West en Elizabeth Debicki. Imelda Staunton is voor het eerst te zien als koningin Elizabeth en Jonathan Pryce vertolkt de rol van prins Philip.

Momenteel vinden de opnames van het zesde en laatste seizoen van de populaire dramaserie plaats. Die werden onlangs enkele dagen stilgelegd vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Het zesde seizoen van The Crown richt zich ook op de jaren negentig, in het bijzonder op de periode rond de dood van prinses Diana in 1997.