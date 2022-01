William en Catherine bezoeken ziekenhuis in Lancashire

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag een bezoek gebracht aan het Clitheroe Community Hospital in Lancashire. Daar spraken ze met verplegend personeel en artsen over de coronapandemie.

Het prinselijk paar wilde vooral met eigen ogen zien hoe NHS Charities Together, een project dat de royals de afgelopen twee jaar hebben gepromoot, het ziekenhuispersoneel tijdens de pandemie heeft geholpen. Het goede doel zorgde er voor dat het ziekenhuis een hulphond kon aanschaffen. Vanzelfsprekend maakten William en Catherine kennis met puppy Alfie.

Alfie wordt opgeleid als therapiehond om patiënten en werknemers in het ziekenhuis te ondersteunen. Ook zorgde NHS Charities Together dat er extra geld kwam voor het East Lancashire Hospitals Trust. Het fonds komt helemaal ten goede aan het personeel. William en Catherine riepen tijdens hun bezoek op te zorgen dat er beter wordt gelet op het welzijn van zorgmedewerkers, juist nu de ziekenhuizen het erg druk hebben. De royals maakten ook praatjes met enkele patiënten over de pandemie. Daarnaast kregen ze informatie over de succesvolle vaccinatiecampagne van het ziekenhuis.

Het bezoek aan Lancashire was het tweede uitje van de week voor William en Catherine. Woensdag bezochten ze het Foundling Museum in Londen om bijgepraat te worden over het werk met kinderen die in zorginstellingen verblijven.