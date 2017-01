Koninklijk bezoek helpt bedrijfsleven

HELMOND – Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in Duitsland echt profijt van de jaarlijkse werkbezoeken van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Dat zegt Edwin Bestebreurtje, partner bij FIER Automotive uit Helmond woensdag in een interview met de website Duitslandnieuws.nl.

“Wat me echt verraste is welke impact ons koningspaar heeft in Duitsland”, vertelt Bestebreurtje, die het bijzondere effect vorig jaar van nabij meemaakte in Beieren. Hij bundelt met zijn bureau de krachten van op de autosector gerichte Nederlandse bedrijven voor projecten in Duitsland. “Grote concerns sturen ineens belangrijke vertegenwoordigers. Men is er echt trots op dat de koning en koningin uit Nederland op bezoek zijn.”

Bedrijven moeten het daarna zelf doen, maar de uitstraling van een koninklijk bezoek werkt nog lang na. “Ook wanneer je een vervolgbezoek plant en dit koppelt aan het eerdere koninklijke bezoek, dan nog merk je die interesse.” Volgens Bestebreurtje zit de koning op een goed spoor. “Koning Willem-Alexander heeft die interesse erg goed aangevoeld door te zeggen: ‘we bezoeken elk jaar een regio in Duitsland.’ Daar heeft het bedrijfsleven echt profijt van. Naar mijn gevoel is men stiekem wel een beetje jaloers op ons koningshuis.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan begin februari weer naar Duitsland en bezoeken dan in sneltreinvaart de oostelijke deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt. De ministers Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) en Melanie Schultz van Haegen (waterbeheer) begeleiden een paralelle handelsmissie.

