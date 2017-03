De Britse prinses Alexandra, de 80-jarige nicht van koningin Elizabeth, heeft haar pols gebroken tijdens een val. Daardoor kan ze haar koninklijke verplichtingen niet nakomen.

Alexandra van Kent is beschermvrouwe van ongeveer honderd organisaties en vertegenwoordigt koningin Elizabeth al vijftig jaar bij verschillende gelegenheden. Donderdag zou ze een snelweg in de buurt van Lancaster openen, maar ze blijft op doktersadvies thuis. ”Helaas is prinses Alexandra verhinderd. Ze heeft een aantal afspraken afgezegd wegens een gebroken pols”, zegt een woordvoerder van Buckingham Palace tegen Daily Express.

Alexandra was in 1947 bruidsmeisje bij de bruiloft van Elizabeth en prins Philip. Zelf trouwde ze met in 1963 met Angus Ogilvy (1928-2004).