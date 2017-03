MADRID – De Spaanse koning Felipe en zijn echtgenote koningin Letizia leven mee met Guatemala. Daar kwamen zeker dertig kinderen om het leven bij een brand in een opvangtehuis.

Felipe en Letizia lieten via Twitter weten geschokt te zijn door het nieuws. “Onze condoleances voor de families van de overleden meisjes en de gehele bevolking van Guatemala.”

De brand in het opvangtehuis brak woensdag uit doordat enkele bewoners matrassen in brand hadden gestoken. Op het moment van de brand zouden meer dan vijfhonderd kinderen in het tehuis zijn geweest.